Умерла Галина Анисимова: где похоронят легендарную актрису [ Редактировать ]
Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Галина Анисимова умерла 6 декабря. Народная артистка России скончалась на 90 году жизни, сообщает РБК со ссылкой на представителя Театра имени Маяковского, в котором служила актриса.
"До последнего дня Галина Александровна блистала на сцене родного театра, репетировала премьеру, активно участвовала в жизни театра", - говорится в сообщении.
Легендарная актриса будет похоронена 10 декабря на Ваганьковском кладбище.
Анисимова снималась в фильмах "Дорогой Эдисон!", "Сослуживцы", "Все остается людям", "Уроки музыки", а также в сериалах "Жизнь Клима Самгина" и "Мальчик со шпагой". В частности, она играла в таких спектаклях, как "Маяковский идет за сахаром", "Мертвые души", "Женитьба" и "Плоды просвещения".
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