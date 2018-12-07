Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Галина Анисимова умерла 6 декабря. Народная артистка России скончалась на 90 году жизни, сообщает РБК со ссылкой на представителя Театра имени Маяковского, в котором служила актриса.

"До последнего дня Галина Александровна блистала на сцене родного театра, репетировала премьеру, активно участвовала в жизни театра", - говорится в сообщении.

Легендарная актриса будет похоронена 10 декабря на Ваганьковском кладбище.

Анисимова снималась в фильмах "Дорогой Эдисон!", "Сослуживцы", "Все остается людям", "Уроки музыки", а также в сериалах "Жизнь Клима Самгина" и "Мальчик со шпагой". В частности, она играла в таких спектаклях, как "Маяковский идет за сахаром", "Мертвые души", "Женитьба" и "Плоды просвещения".

Ранее скончался легендарный итальянский режиссер.