Певица Светлана Лобода похвасталась в сети соблазнительным фото.

Снимок она опубликовала в Instagram.

На нем "суперзвезда" появилась образе искусительницы - волосы Лободы распущены и нежными волнами спадают на грудь, которая, кстати, обнажена в кадре.

"Хочу к океану", - коротко подписала фото певица. "Такая красивая", "Замечательная", "Красотка", "Потрясающая фотография", - пишут в комментариях под ним.

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