Светлана Лобода похвасталась в сети соблазнительным фото [ Редактировать ]
Певица Светлана Лобода похвасталась в сети соблазнительным фото.
Снимок она опубликовала в Instagram.
На нем "суперзвезда" появилась образе искусительницы - волосы Лободы распущены и нежными волнами спадают на грудь, которая, кстати, обнажена в кадре.
Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)
"Хочу к океану", - коротко подписала фото певица. "Такая красивая", "Замечательная", "Красотка", "Потрясающая фотография", - пишут в комментариях под ним.
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