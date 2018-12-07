Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?

Белка

Вас выбило из колеи то, что происходит вокруг. Вы расстроены, вам кажется, что выхода нет. Но лучшим вариантом, как ни странно, будет отпустить ситуацию и довериться судьбе. Отдохните пару дней, отправьтесь в увлекательную поездку. Попробуйте выспаться дома и посмотреть телевизор.

Получив долгожданный отдых, вы успокоитесь и поймете, что не нужно было так сгущать краски над проблемой, которая является не такой уж глобальной.

Лебедь

В данный момент вы растеряны и не знаете, какое направление выбрать дальше по жизни.

Не пугайтесь, рано или поздно, каждому человеку приходится стоять перед выбором и сомневаться, правильным ли окажется выбранный путь.

Постарайтесь обдумать все положительные и отрицательные последствия сделанного выбора. Можете записать их на листе бумаги. Главное - делать это не торопясь, не зацикливаясь на сути вопроса. Порой, небольшое отдаление от сути проблемы и переключение внимания на что-то другое - предоставляет нам решение само собой.

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