В пятницу, 7 декабря, в Днепре полиция проверяет информацию о минировании вокзалов и метро. Информация о минировании поступила около 12.00. Об этом сообщили в областном управлении полиции.

Аноним сообщил о минировании "Центрального", "Южного" железнодорожного и автовокзалов, а также станций метро.

"Для проверки объектов инфраструктуры на место выехали сотрудники взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативная группа полиции, спасатели и представители других служб", - говорится в сообщении.

На данный момент полиция также устанавливает личность минера, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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