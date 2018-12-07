В Днепре "заминировали" вокзалы и метро [ Редактировать ]
В пятницу, 7 декабря, в Днепре полиция проверяет информацию о минировании вокзалов и метро. Информация о минировании поступила около 12.00. Об этом сообщили в областном управлении полиции.
Аноним сообщил о минировании "Центрального", "Южного" железнодорожного и автовокзалов, а также станций метро.
"Для проверки объектов инфраструктуры на место выехали сотрудники взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативная группа полиции, спасатели и представители других служб", - говорится в сообщении.
На данный момент полиция также устанавливает личность минера, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее мы писали о том, что Верховную Раду "заминировали".
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