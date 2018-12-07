Белка в шоке: самые забавные фото животных 2018 [ Редактировать ]
Шокированная белка стала победителем конкурса смешных фотографий дикой природы Comedy Wildlife Photography Awards.
Среди тысяч снимков, представленных на конкурсе, главный приз получил фото Мэри Макгован из Тампы, штат Флорида, под названием "Поймали на горячем".
Об этом пишет "ВВС-Украина".
В конкурсе также соревновались раздраженный медведь, улыбающаяся акула и носорог, якобы одетый в балетную пачку.
Несколько забавных победителей и снимков, отмеченных жюри конкурса:
Смотрите также, в лесу случайно нашли оленя-альбиноса.
по теме
Мужчина построил целый город для семьи мышат (фото)
Сначала он построил дом для одной мыши
День домашних животных: необычные питомцы со всего мира
Все привыкли, что домашними питомцами могут быть кошки, собаки или даже, к примеру, змеи
В лесу случайно нашли оленя-альбиноса (фото)
Олени-альбиносы - довольно редкое явление, ведь они выглядят так из-за генетической мутации
День домашних животных: самые милые фото питомцев
Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных
Пушистые модели: 7 собак до и после стрижки (фото)
Грейс Чон - фотограф, который любит фотографировать животных