Шокированная белка стала победителем конкурса смешных фотографий дикой природы Comedy Wildlife Photography Awards.

Среди тысяч снимков, представленных на конкурсе, главный приз получил фото Мэри Макгован из Тампы, штат Флорида, под названием "Поймали на горячем".

Об этом пишет "ВВС-Украина".

В конкурсе также соревновались раздраженный медведь, улыбающаяся акула и носорог, якобы одетый в балетную пачку.

Несколько забавных победителей и снимков, отмеченных жюри конкурса:

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