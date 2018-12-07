Наши предки относились к волосам очень бережно, так как верили, что именно в них заключена жизненная сила человека. На сегодня такие представления многими расцениваются как темное суеверие, однако приметы, связанные со стрижкой драгоценной шевелюры продолжают существовать, пишет сайт spellonyou.

Время от времени каждый человек вынужден прибегать к помощи парикмахера и ножниц, чтобы обрести приличный внешний вид. В связи с этим перед суеверными личностями встает вопрос о дальнейшей судьбе срезанных прядей. Ведь всем известно, что при попадании в чужие руки они могут послужить орудием для наведения порчи, а выброшенные на улицу - стать причиной сильнейших головных болей. Так как же правильно утилизировать волосы без негативных последствий для здоровья и благополучия?

Первая стрижка ребенка, которая проводится не раньше года, должна носить чисто символический характер. При этом от ножниц страдает единственная прядь на макушке, которая впоследствии должна бережно сохраняться родителями, а затем и самим владельцем. Этот первый локон прячется в укромном месте дома, лучше всего за иконой, и при необходимости до конца жизни служит хозяину оберегом от злых сил и болезней.

Предки верили, что даже в остриженных волосах сохраняется частица жизненных сил человека. А потому на протяжении всей жизни их тщательно собирали в особый мешочек, который после смерти человека клали вместе с ним в гроб, помещая в изголовье покойника.

В наше время никто уже не ползает по полу парикмахерской, собирая с пола остатки своей шевелюры. Однако мистически настроенные люди все же стараются не выбрасывать свои локоны куда попало. Они верят, что если их подхватить ветер, унесет в свое гнездо птица или подберет недобрый человек, то проблем со здоровьем и других неприятностей не избежать.

Самые суеверные личности тщательно собирают срезанные волосы и сжигают их в пламени костра, камина или печи. Ведь этот способ считается самой верной защитой от того, чтобы пряди не попали в чужие руки. Кроме того, огонь уничтожает весь накопленный человеком негатив, прогоняя от него болезни и несчастья.

Другим эффективным вариантом утилизации обрезков шевелюры считается их утопление в проточной воде. Лучше всего бросить локоны в ручей или реку, но за неимением водоема подойдет и канализация. Однако стоит учесть, что у этого способа есть свои противники, которые уверены, что вместе с любой информацией о человеке водный поток смывает и его счастливую судьбу.

Если по каким либо причинам для вас недоступно сжигание волос, а смывание в канализацию кажется опасным для судьбы, то можно прибегнуть еще к одному способу избавления от прядей - просто закопать их в землю. Делать это следует в безлюдном месте, не поленившись выкопать ямку поглубже, чтобы птицы и звери не смогли добраться до частицы вашей шевелюры.

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