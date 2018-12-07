Бюджет-2019: Порошенко подписал законопроект [ Редактировать ]
В пятницу, 7 декабря, президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год. Об этом Порошенко сказал во время Украинского женского конгресса, сообщает "РБК-Украина".
В частности, в документе доходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 026,1 млрд гривен, в том числе доходы общего фонда - 928,5 млрд гривен и доходы специального фонда - 97,6 млрд гривен. Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд гривен, в том числе расходы общего фонда - 1 005,7 млрд гривен и расходы специального фонда - 106,3 млрд гривен.
Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен. Макропрогноз в проекте госбюджета ко второму чтению изменен не был.
Ранее мы писали о том, что Рада изменила бюджет-2018 ради пенсий и военного положения.
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