В пятницу, 7 декабря, президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год. Об этом Порошенко сказал во время Украинского женского конгресса, сообщает "РБК-Украина".

В частности, в документе доходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 026,1 млрд гривен, в том числе доходы общего фонда - 928,5 млрд гривен и доходы специального фонда - 97,6 млрд гривен. Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд гривен, в том числе расходы общего фонда - 1 005,7 млрд гривен и расходы специального фонда - 106,3 млрд гривен.

Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен. Макропрогноз в проекте госбюджета ко второму чтению изменен не был.

Ранее мы писали о том, что Рада изменила бюджет-2018 ради пенсий и военного положения.