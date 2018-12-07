В пятницу, 7 декабря, президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год. Об этом Порошенко сказал во время Украинского женского конгресса, сообщает "РБК-Украина".

В частности, в документе доходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 026,1 млрд гривен, в том числе доходы общего фонда - 928,5 млрд гривен и доходы специального фонда - 97,6 млрд гривен. Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд гривен, в том числе расходы общего фонда - 1 005,7 млрд гривен и расходы специального фонда - 106,3 млрд гривен.

Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен. Макропрогноз в проекте госбюджета ко второму чтению изменен не был.

Прожиточный минимум и зарплата

Законом установлен в 2019 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2019 года - 1853 гривны, с 1 июля - 1936 гривен, с 1 декабря - 2027 гривен.

Кроме того, в 2019 году предусмотрена такая минимальная заработная плата: в месячном размере - с 1 января 4173 гривны; в почасовом размере - с 1 января 25,13 гривны.

Также определено, что размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в 2019 году не может составлять более 75 процентов уровня обеспечения прожиточного минимума для семьи.

Расходы на оборону и безопасность

В целом на оборону и безопасность в 2019 году заложено почти 212 млрд гривен. Из этой суммы почти 112 млрд гривен направляются на зарплаты военнослужащих и полицейских, на развитие вооружения и военной техники -30,2 млрд гривен, на жилье для военных - 1,8 млрд гривен.

Пенсии и субсидии

В приложении №3 проекта бюджета добавили отдельную строку для Пенсионного фонда, согласно которой на возмещение затрат ПАО "Укрпочта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению, выделяется 500 млн гривен.

Для выплаты пенсий в следующем году направят 167,5 млрд гривен. Вместе с тем, при доработке ко второму чтению учтены положения о направлении платежей за растаможку "евроблях" в ПФУ.

Также на субсидии в денежной форме в госбюджете-2019 предусмотрено 20 млрд гривен.

Кроме того, расходы на здравоохранение составят 95,7 млрд гривен, образование - почти 127 млрд гривен. Согласно документу, на развитие дорожной инфраструктуры заложено 55 млрд гривен.

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