В Винницкой области стая волков держит в страхе Могилев-Подольский район. Вечером местные жители боятся выходить на улицу, потому каждое утро находят разорванных зверями домашних животных, пишет издание "Сегодня".

По словам охотников, весь поселок терроризируют не обычные волки, а мутанты. Стая животных охотится минимум в 5 окрестных селах. Волки бросаются на телят, овец, коз и даже кроликов. По этому вопросу местные жители обратились за помощью к охотникам.

Волков-мутантов выращивают охотники, скрещивая собак породы лайка с волками. Когда такой пес убежит от хозяина в лес, он быстро одичает. В дикой природе дикие собаки спариваются с волками и создают опасные стаи. Если приступы мутантов продолжаться, охотники устроят еще одну облаву.

Однако нередко мы слышим и невероятные истории про диких животных и человека. Ранее фотограф спас от голодной смерти волка с бутылкой на голове.