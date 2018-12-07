Под Винницей волки-мутанты терроризируют местных жителей [ Редактировать ]
В Винницкой области стая волков держит в страхе Могилев-Подольский район. Вечером местные жители боятся выходить на улицу, потому каждое утро находят разорванных зверями домашних животных, пишет издание "Сегодня".
По словам охотников, весь поселок терроризируют не обычные волки, а мутанты. Стая животных охотится минимум в 5 окрестных селах. Волки бросаются на телят, овец, коз и даже кроликов. По этому вопросу местные жители обратились за помощью к охотникам.
Волков-мутантов выращивают охотники, скрещивая собак породы лайка с волками. Когда такой пес убежит от хозяина в лес, он быстро одичает. В дикой природе дикие собаки спариваются с волками и создают опасные стаи. Если приступы мутантов продолжаться, охотники устроят еще одну облаву.
Однако нередко мы слышим и невероятные истории про диких животных и человека. Ранее фотограф спас от голодной смерти волка с бутылкой на голове.
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