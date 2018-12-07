Представители парламентов Украины и Южной Кореи обсудят вопрос безвизового режима между странами. Об этом в интервью заявил спикер парламента Андрей Парубий.

Он отметил, что на сегодня Южная Корея является одной из наиболее динамичных экономик в мире. На 10-14 декабря запланирован его визит в Сеул.

"Мы на пороге важных решений. Я планирую уже дойти до финишного этапа обсуждения решения о безвизе между Украиной и Южной Кореей", - сообщил Парубий.

По его словам, стороны также подпишут межпарламентское соглашение.

"Мы надеемся на поддержку и помощь в переоснащении, в реформе электронной системы "Рада", которую сегодня готовит аппарат. Конечно, будет важно рассказать об аспекте безопасности и заручиться поддержкой Южной Кореи", - добавил Парубий.

Ранее мы писали о том, что Украина подписала соглашение о "безвизе" еще с одной страной.