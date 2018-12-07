Житель британского города Ноттингем, засмотревшись в телефон, свалился в канал, пишет издание Metro.

Момент падения засняла камера видеонаблюдения, одного из местных пабов. Курьезный и в тоже время опасный инцидент произошел в ноябре. Видимо, мужчина уткнувшись в своей телефон, перепутал усыпанный листьями канал с тропинкой.

Владелица бара решила поделиться видеозаписью, чтобы предупредить людей об опасности отвлечения на телефон во время прогулок у воды.

Ранее в Украине массово задержали телефонных террористов.