Мужчина упал в канал из-за своего смартфона (видео) [ Редактировать ]
Житель британского города Ноттингем, засмотревшись в телефон, свалился в канал, пишет издание Metro.
Момент падения засняла камера видеонаблюдения, одного из местных пабов. Курьезный и в тоже время опасный инцидент произошел в ноябре. Видимо, мужчина уткнувшись в своей телефон, перепутал усыпанный листьями канал с тропинкой.
Владелица бара решила поделиться видеозаписью, чтобы предупредить людей об опасности отвлечения на телефон во время прогулок у воды.
по теме
Мальчик оконфузился на встрече с Елизаветой II (видео)
Девятилетний мальчик растерялся и убежал со встречи с королевой Великобритании Елизаветой II
Лиса нагло ломилась в дверь магазина (видео)
Женщина сняла на видео курьезную попытку дикой лисы попасть к ней в магазин
Внучка Елизаветы II разрушила чужую семью
Новый возлюбленный принцессы Беатрис буквально выставил из дома свою гражданскую супругу вместе с их двухлетним сыном
Дикие 60-е: хиппи и мода на снимках Фрэнка Хабихта
Немецкий фотограф по прибытию в британскую столицу в 1960-х снял потрясающие кадры , передающие дух тех годов
Ведущая BBC ушла "на обед" и покончила с собой
Трагедия произошла еще в августе, однако причина смерти радиоведущей стала известна только сейчас