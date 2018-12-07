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7 декабря в словенкой Поклюке в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка. Четверо украинцев, три круга, два огневых рубежа и всего один победитель - Йоханнес Тингес Бе, противостояние с Фуркадом которого стало настоящей окрасой прошлого сезона.

Норвежец был бесподобен в своей коронной дисциплине: несмотря на промах на "стойке", биатлонист сумел опередить конкурентов, отстрелявшихся на "ноль", и опередить француза, завершившего гонку лишь на 24-м месте, в общем зачете. Также на подиум взобрались Антонен Гигонна и Александр Логинов, которые проиграли 16,1 и 16,4 сек. лидеру соответственно.

Тренерский штаб сборной Украины дал отдохнуть Артему Тищенко, принявшему участие уже в двух гонках сезона, выпустив вместо него Дмитрия Пидручного. Наш биатлонист пропустил контрольную гонку в Обертиллиахе и два старта в Поклюке, тем не менее продемонстрировал стопроцентную точность и квалифицировался в гонку преследования, которая состоится 9 декабря.

С "нулем" в графе промахов завершили гонку Артем Прима и Сергей Семенов, но не сумели показать конкурентную скорость. Стартовавший в поздней группе Виталий Кильчицкий стабильно не закрыл по одной мишени на каждой из стрельб, тем самым заняв место в девятом десятке на финише гонки.

Спринт. Мужчины:

1. Йоханнес Тингнес Бё (0+1) 23:46,3

2. Антонен Гигонна (0+0) +16,1

3. Александр Логинов (0+0) +16,4

...

13. Артем Прима (0+0) +51,1

37. Сергей Семенов (0+0) +1:36,1

58. Дмитрий Пидручный (0+0) +1:57,3

83. Виталий Кильчицкий (1+1) +2:39,6

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