Меркель покинула пост главы партии [ Редактировать ]
В пятницу, 7 декабря, канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз выступала с речью на съезде партии "Христианско-демократический союз" и официально покинула пост ее председателя. Об этом сообщает официальная страница партии в Twitter.
"Более 18 лет я была лидером этой великой, гордой, единственной народной партии, и для меня это было большим удовольствием, это была большая честь. Спасибо вам", - заявила Меркель.
Во время выступления Меркель призвала своих однопартийцев придерживаться тех же ценностей перед лицом новых мировых угроз.
Ein bewegender und berührender Abschied von Angela Merkel als Vorsitzende der @CDU 🙏🏻 pic.twitter.com/Cy4aHjspdc— Julia Klöckner (@JuliaKloeckner) 7 декабря 2018 г.
"ХДС в 2018 году не должна смотреть назад, а идти вперед, с новыми людьми... но с теми же ценностями", - заявила канцлер.
После речи она едва сдерживала слезы, а делегаты съезда десять минут стоя аплодировали Меркель.
Ранее мы писали о том, что Меркель одобрила Brexit.
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