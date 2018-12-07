На Донбасі окупанти продовжують вести провокаційний вогонь. Напередодні ворог шість разів обстрілював укріплення Об'єднаних сил. З великокаліберних кулеметів бойовики атакували захисників Тарамчука, ворожі РПГ працювали в районі Пісків та Гнутового.

Неподалік Новотошківського ворог бив із мінометів 82-го калібру. А біля Лебединського та Мар'їнки - влаштував тривалий обстріл із кулеметів та стрілецької зброї.

Один армієць - поранений. За даними розвідки, одного окупанта знищено, ще двох - поранено.