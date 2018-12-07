В Закарпатской области мужчина намеренно въехал в толпу людей в пятницу, 7 декабря. В результате инцидента погибла одна женщина, четверо человек получили травмы, передает "РБК -Украина".

Инцидент произошел в г. Виноградов. Подозреваемый двигаясь по улице Космонавтов, на почве неприязненных отношений намеренно совершил наезд автомобилем на свою 34-летнюю родную сестру, рядом с которой находилось еще четверо человек - сожитель потерпевшей и соседи. Родственница злоумышленника скончалась от полученных травм в больнице.

В настоящее время по факту умышленного убийства (часть 1 статьи 115) и нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее пострадавшим телесные повреждения (часть 1 статьи 286) Уголовного кодекса Украины, правоохранители проводят расследование. Суд арестовал водителя с возможностью внесения залога. После внесения установленной судом суммы мужчину отпустили из-под стражи.

Ранее в Харьковской области скоростной поезд снес грузовик.