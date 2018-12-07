Под Закарпатьем мужчина насмерть сбил родную сестру [ Редактировать ]
В Закарпатской области мужчина намеренно въехал в толпу людей в пятницу, 7 декабря. В результате инцидента погибла одна женщина, четверо человек получили травмы, передает "РБК -Украина".
Инцидент произошел в г. Виноградов. Подозреваемый двигаясь по улице Космонавтов, на почве неприязненных отношений намеренно совершил наезд автомобилем на свою 34-летнюю родную сестру, рядом с которой находилось еще четверо человек - сожитель потерпевшей и соседи. Родственница злоумышленника скончалась от полученных травм в больнице.
В настоящее время по факту умышленного убийства (часть 1 статьи 115) и нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее пострадавшим телесные повреждения (часть 1 статьи 286) Уголовного кодекса Украины, правоохранители проводят расследование. Суд арестовал водителя с возможностью внесения залога. После внесения установленной судом суммы мужчину отпустили из-под стражи.
по теме
Школьный автобус попал в жуткое ДТП, есть пострадавшие
Автобус с 40 школьниками съехал с дороги и оказался в кювете
В Запорожье в жутком ДТП пострадали дети
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия
В жутком ДТП в Николаеве пострадал годовалый ребенок (фото)
В субботу, 17 ноября, в центре города произошло страшное ДТП, в результате которого пострадал маленький ребенок
У Хмельницькому презентували "п’яні" окуляри
Водіям запропонували приміряти окуляри та пройти тестові завдання - чи всі впоралися з таким квестом?
В Запорожье жестоко изнасиловали девушку
Ужасное происшествие случилось в Шевченковском районе Запорожья