Полный мрак: в Киеве обесточен целый жилмассив (фото) [ Редактировать ]
В пятницу, 7 декабря, в Деснянском районе столицы обесточенными оказались десятки домов. Об этом сообщает "Информатор".
"Электроэнергия пропала в 16:15. По состоянию на 16:51 свет не включили. Кроме этого, нет света в ТРЦ SkyMall на проспекте Ватутина и по улице Закревского", - говорится в сообщении.
Местные жители сообщают, что не работают светофоры и остановились троллейбусы, трамваи. Не горят даже уличные фонари. По информации диспетчерской "ДТЭК Киевские электросети", в Деснянском районе произошло аварийное отключение. Это связано с аварией на 10-киловольтной линии. Возобновить электроэнергию обещают к 19:00.
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