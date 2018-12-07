В пятницу, 7 декабря, в Деснянском районе столицы обесточенными оказались десятки домов. Об этом сообщает "Информатор".

"Электроэнергия пропала в 16:15. По состоянию на 16:51 свет не включили. Кроме этого, нет света в ТРЦ SkyMall на проспекте Ватутина и по улице Закревского", - говорится в сообщении.

Местные жители сообщают, что не работают светофоры и остановились троллейбусы, трамваи. Не горят даже уличные фонари. По информации диспетчерской "ДТЭК Киевские электросети", в Деснянском районе произошло аварийное отключение. Это связано с аварией на 10-киловольтной линии. Возобновить электроэнергию обещают к 19:00.

Ранее в Украине десятки городов и сел остались без света.