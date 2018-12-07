Цена на нефть резко "взлетела" [ Редактировать ]
Мировые цены на нефть эталонных марок резко выросли в последний рабочий день недели на фоне новостей о заключении сделки ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, цена февральских фьючерсов на североморскую нефть марки Brentна лондонской бирже ICE Futures в 17:45 по Киеву поднялась на $3,56 (5,93%) - до $63,62 за баррель.
В свою очередь стоимость нефти WTIс поставкой в январе на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на $2,68 (5,20%) - до $54,17 за баррель.
Таким образом, с начала нынешней недели Brent подорожала на 6%, WTI - более чем на 5%.
Ранее мы писали о том, что Венесуэла будет продавать нефть только за криптовалюту.
по теме
Цена нефти резко обвалилась
Во вторник, 20 ноября, на торгах мировые цены на эталонные марки нефти резко обвалились
Соціальна підтримка малозабезпечених верств населення в Україні знаходиться в жалюгідному стані - Наталя Королевська
Резолюцію з вимогою підвищити соціальні стандарти в Україні сьогодні презентували на Парламентському комітеті з питань соцполітики
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 6 декабря
Розничные цены на бензин и дизельное топливо изменились
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 5 декабря
Розничные цены на бензин и дизельное топливо изменились
''Желтые жилеты'' победили: во Франции приняли важное решение
Франция объявила о введении полугодового моратория