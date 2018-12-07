Мировые цены на нефть эталонных марок резко выросли в последний рабочий день недели на фоне новостей о заключении сделки ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена февральских фьючерсов на североморскую нефть марки Brentна лондонской бирже ICE Futures в 17:45 по Киеву поднялась на $3,56 (5,93%) - до $63,62 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTIс поставкой в январе на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на $2,68 (5,20%) - до $54,17 за баррель.

Таким образом, с начала нынешней недели Brent подорожала на 6%, WTI - более чем на 5%.

Ранее мы писали о том, что Венесуэла будет продавать нефть только за криптовалюту.