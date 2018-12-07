В пятницу, 7 декабря, в Гамбурге на съезде партии "Христианско-демократический союз" избрали нового председателя - Аннегрет Крамп-Карренбауэр сменит Ангелу Меркель, которая занимала этот пост на протяжении 18 лет. Об этом сообщает Reuters.

Генсек партии и бывший премьер-министр земли Саар в борьбе за должность обошла экс-главу фракции ХДС и Христианско-социального союза в бундестаге Фридриха Мерца. Они получили 517 и 482 голоса соответственно. Кандидатура третьего министра здравоохранения Йенса Шпана отпала после первого раунда голосования.

Всего в съезде участвует 1001 делегат. Выборы председателя ХДС проходят анонимно. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов. Если этого не происходит, проводится второй тур, в который выходят два претендента, получившие наибольшую поддержку.

СМИ отмечают, что Крамп-Карренбауэр поддерживает сама канцлер Германии Ангела Меркель. По мнению наблюдателей, у нее наиболее близкие к канцлеру политические взгляды среди трех бывших претендентов на пост главы ХДС.

Политик неоднократно заявляла, что Германии необходимо более ответственно подходить к внешней политике и больше тратить на оборону.В отношении России Крамп-Карренбауэр делала более жесткие высказывания, чем Меркель.

Так, она достаточно резко отреагировала на инцидент в Керченском проливе, предложив запретить российским судам, следующим из Азовского моря, заходить в порты западных стран. Меркель, в свою очередь, призывала к деэскалации и диалогу.

В то же время Крамп-Карренбауэр считает, что отказ Германии от проекта "Северный поток 2" был бы слишком радикальным шагом, но при этом Берлин мог бы пойти на снижение объемов прокачки газа через этот газопровод.

Ранее мы писали о том, что Меркель покинула пост главы партии.