"Мстители 4": вышел трейлер самого ожидаемого фильма года [ Редактировать ]
В сети появился первый трейлер к фильму "Мстители 4" от студии Marvel. Премьера фантастического боевика в Украине намечена на начало мая 2019 года, пишет "РБК-Украина".
Трейлер опубликован на официальном аккаунте студии на Youtube-канале.
Долгожданный кинокомикс станет прямым продолжением фильма "Мстители: Война бесконечности". Сюжет не только расставит все по местам, но и покажет начало совершенно новой истории.
Традиционно к концу каждого года эксперты составляют списки и рейтинги в разной сфере. Ранее критики назвали лучшие фильмы 2018 года.
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