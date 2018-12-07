В сети появился первый трейлер к фильму "Мстители 4" от студии Marvel. Премьера фантастического боевика в Украине намечена на начало мая 2019 года, пишет "РБК-Украина".

Трейлер опубликован на официальном аккаунте студии на Youtube-канале.

Долгожданный кинокомикс станет прямым продолжением фильма "Мстители: Война бесконечности". Сюжет не только расставит все по местам, но и покажет начало совершенно новой истории.

Традиционно к концу каждого года эксперты составляют списки и рейтинги в разной сфере. Ранее критики назвали лучшие фильмы 2018 года.