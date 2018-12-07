Нападение львов на черепаху насмешило пользователей сети (видео) [ Редактировать ]
Львица со львом попытались выманить черепаху из панциря, но их попытки закончились неудачей. Произошедшее попало на видео, опубликованное на YouTube-канале Caters Clips, передает "Багнет".
Ролик был снят в национальном сафари-парке ЮАР Кгалагади. На кадрах видно, как хищники неспешно идут за черепахой, но скрыться она не успевает.
Вместо этого животное спряталось в панцирь, чем озадачило львов. Львица еще какое-то время пыталась вытащить черепаху из "домика", катала панцирь по земле, пыталась его укусить, но все попытки оказались неудачными.
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