Львица со львом попытались выманить черепаху из панциря, но их попытки закончились неудачей. Произошедшее попало на видео, опубликованное на YouTube-канале Caters Clips, передает "Багнет".

Ролик был снят в национальном сафари-парке ЮАР Кгалагади. На кадрах видно, как хищники неспешно идут за черепахой, но скрыться она не успевает.

Вместо этого животное спряталось в панцирь, чем озадачило львов. Львица еще какое-то время пыталась вытащить черепаху из "домика", катала панцирь по земле, пыталась его укусить, но все попытки оказались неудачными.