Новым послом Украины в Южно-Африканской республике стал Тарас Кузьмич. Указ о его назначении подписал президент Украины Петр Порошенко.

Тарас Кузьмич - эксперт по вопросам налогообложения в Украинском Клубе Аграрного Бизнеса (УКАБ), специалист в области налогообложения, трансфертного ценообразования, исследований международных товарных рынков, финансового анализа.

Ранее Будапешт выбрал кандидатуру нового посла в Украине.