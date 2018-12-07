В Украине назначили нового посла [ Редактировать ]
Новым послом Украины в Южно-Африканской республике стал Тарас Кузьмич. Указ о его назначении подписал президент Украины Петр Порошенко.
Тарас Кузьмич - эксперт по вопросам налогообложения в Украинском Клубе Аграрного Бизнеса (УКАБ), специалист в области налогообложения, трансфертного ценообразования, исследований международных товарных рынков, финансового анализа.
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