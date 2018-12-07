В Харькове, на улице Семена Кузнеца, в одной из квартир, нашли тело 39-летней женщины в состоянии мумификации. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"На месте полицейские обнаружили тело женщины в состоянии мумификации. Правоохранители провели осмотр квартиры и опросили соседей. В настоящее время тело 39-летней погибшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти", - говорится в сообщении.

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 УК Украины - это умышленное убийство с пометкой "естественная смерть". Правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти женщины.

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