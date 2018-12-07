Грипп в Украине: в Харьковской области закрыли десятки школ [ Редактировать ]
В Харьковской области уровень заболеваемости на грипп и ОРВИ превысил пороговый в 10 районах и двух городах областного значения. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.
По данным начальника управления охраны здоровья ХОДА, показатель заболеваемости населения области 100 тысяч составляет 549,05 при пороговом уровне 501,7. Также из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин закрыли 46 школ и шесть детских садов.
"Закрыты 46 школ в Дергачевском, Двуречанском, Волчанском, Великобурлукском, Кегичевском, Купянском, Лозовском, Харьковском, Шевченковском районах, а также в городах Купянск, Первомайский и Чугуев", - говорится в сообщении.
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