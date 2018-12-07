6 декабря на очередном заседании суда по делу о банкротстве "Центрэнерго" коллегия судей не удовлетворила ходатайство Фонда государственного имущества Украины о прекращении процедуры банкротства и перенесла рассмотрение этого вопроса на 2019 год, сообщил на своей странице в Facebook директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

"В ходе судебного заседания фонд ходатайствовал о немедленном прекращении процедуры банкротства ПАО "Центрэнерго" в связи с намеченной на 13 декабря 2018 года приватизацией контрольного пакета компании, который принадлежит государству. Как в подобной ситуации проводить конкурс по продаже, спросите вы? Мой ответ: не проводить. Ведь будет в высшей степени абсурдно, если в такой ситуации конкурс по продаже "Центрэнерго" таки состоится", - отметил эксперт.

"Центрэнерго" - одна из крупнейших энергогенерирующих госкомпаний Украины. В состав компании входят три тепловые электростанции (Углегорская, Змиевская и Трипольская ТЭС) суммарной мощностью 7660 МВт (около 14% от всеукраинского показателя).

Компания с 2004 года находится в процедуре банкротства по иску угольного предприятия “Ровенькиантрацит”. Решение суда об открытии апелляционного производства от 7 ноября этого года опубликовано в Едином реестре судебных решений.

10 мая правительство утвердило список крупных предприятий для приватизации в 2018 году. В него, в частности, входит и "Центрэнерго". 24 октября Кабмин опубликовал условия приватизации предприятия. Конкурс назначен на 13 декабря.

В понедельник один из участников конкурса на приватизацию ООО "Баланс-Групп" сделал открытое заявление о хищениях в ПАО "Центрэнерго" на сумму более 14 млрд грн. Заявитель обвинил в организации преступной схемы президента Украины Петра Порошенко, нардепа от БПП Игоря Кононенко, ряд должностных лиц Фонда государственного имущества и Нацкомиссии Украины, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которые являются доверенными лицами организаторов.

Кредитор "Центрэнерго" заявил о фальсификации данных финансовой отчетности компании с использованием аудиторской группы Ernst&Young, услуги которой на сумму $3 млн оплачены из государственного бюджета. В заявлении указано, что под видом приватизации реализуется схема по хищению имущества "Центрэнерго", а проводимая приватизация организована в интересах Порошенко и Кононенко. Требования же самого ООО "Баланс-Групп" к ПАО "Центрэнерго" превышают 1 млрд грн.

Глава Фонда государственного имущества Виталий Трубаров заявлял в Facebook, что введение военного положения и прочие обстоятельства не помешают проведению 13 декабря 2018 года конкурса по приватизации "Центрэнерго".