Верховна Рада нарешті дійшла до перегляду державного бюджету на цей рік. Така потреба місяцями обговорювалась, і от тільки вчора у депутатів вистачило часу і політичної волі на перерозподіл державних фінансів.

Пощастило, звісно, далеко не всім. Але із важливого - додали майже 11 мільярдів гривень на виплату пенсій.

Ще на триста мільйонів збільшили видатки на оплату праці військових у зв'язку із воєнним станом. Але загалом фінансовий настрій у депутатів цього тижня був слабенький. А от що справді їх турбувало - розкаже моя колега Катерина Лисенко.

Чи то через страх, чи то заради перестороги - будівля парламенту та площа Конституції - під посиленою охороною. Навіть для акредитованих журналістів - шлях до депутатів - пролягає через десятки кордонів.

Після легкої пробіжки навколо парламенту треба кілька разів показати документи. І ви - під куполом :

"Це взагалі дико, ну просто дико, коли сотні, якщо не тисячі людей охороняють не тільки будівлю верховної ради, а фактично весь урядовий квартал. Такого ніде в світі я не бачив, ніде, навтіь буваючи в недемократичний країнах", - говорить Роман Семенуха, народний депутат, "Самопоміч".

І все заради невеликої купки слуг народу, які сидять у порожній залі. Де навіть відлуння почути можна.

"Верховна рада, цього скликання, потихеньку вмирає".

Та попри напівпорожні крісла в раді закликали до плідної праці і наголошували на невідкладних законопроектах.

"Президент пропонує - не поширюється воєнний стан на проведення місцевих виборів призначених на неділю 23 грудня 2018 року", - говорить Ірина Луценко, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

Говорили і про припинення дружби з Росією

"Наша фракції підтримує ініціативу президента про припинення дії договору про так звану дружюу з Росією", - говорить Максим Бурбак, народний депутат, "Народний фронт".

Та в результаті - до цих ініціатив частково дійшли лише у четвер. Коли в залі вдалося зібрати хоч трохи депутатів.

"Я сподіваюсь, що ми сьогодні зможем плідідно попрацювати", - говорить Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.

На порядку деному цілий блок питань національної безпеки. Перший - законопроект, що розширює зону українського контролю в Чорному морі. З 12 до 24 миль.

"Що таке прилегла зона, Україна ратифікувала конвецію з морського права ще з 1999 року, яка дає визначення що таке прилегла зона, це морська територя, яка простягується на 24 милі від узбережжя україни, зараз ми контролюємо територіальне море - це 12 миль", - говорить секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони України Іван Вінник.

"Такі речі необхідно передбачати - де в нас тонко, де в нас гостро, де може бути несподіванка, і це прописувати в доктрині, аби не зявлялись отакі поспіхом, наскоком закони, які давайте бігом розглянемо, а по факту ми вже маємо там проблему", - говорить Сергій Євтушок, народний депутат, "Батьківщина".

Далі закон про розмінування територій на Донбасі.

"Ми говоримо, станом на сьогодні, про сім тисяч квадратних кілометрів нашої території, яка знаходиться на контрольованій території, а також після звільнення земель Донбасу. Йдеться, за оцінками спеціалістів, про дев'ять тисяч квадратних кілометрів ", - говорить Андрій Тетерук, народний депутат, фракція "Народний фронт".

Утім, з першої спроби ухвалити документ не вдалося. Головним чином - через гроші.

"Що нас не зовсім влаштовує, це створення чергового органу центральної і виконавчої влади, ми завжди виступали проти цього, бо саме на апарат управління ідуть левові кошти", - говорить Сергій Соболєв, народний депутат, фракція "Батьківщина".

"Мене бентежить тільки процедура, яка передбачена для акредитації і для розподілу коштів", - говорить Оксана Сироїд, заступник Голови Верховної Ради України.

"Я б зараз не звертав увагу на моменти, які стосуються ліцензування чи інших питань - питання ключове в тому, що наразі український парламент прийняв закон, який дозволяє нам почати гуманітарне розмінування", - гвоорить Артур Герасимов, голова фракціїї "Блок Петра Порошенка".

Зрештою, документ ухвалили і перейшли до політичних рішень. Припинення договору про дружбу з Росією.

"Це чисто передвиборча маніпуляція, три роки тому ми зареєстрували законопрект про розірвання договіру з Росією. МЗС тоді і Адміністрація президента були проти цього, я був ініціатором розірвання договору з Росією про військове співробітництво, співробітництво в сфері розвідки, зв'язку і так далі. Це означає, що нинішня влада не здатна передбачати далі свого носа, шо вони діють виключно, коли шукають можливості для рейтингів і перед виборами", - вважає Олег Ляшко, народний депутат, Радикальна партія.

"Я вважаю, що це елемент передвиборчої програми Петра Порошенка, тому що договір про дружбу с РФ був введений в дію 1.04.99 року, на 10 років, кожне десятиріччя, якщо одна зі сторон бажає його припинити - вона надсилає письмового листа про припинення дії договору, і він вважається припиненим. Так само МЗС України, згідно статті 40 цього договору, 21 вересня цього року надіслав листа, за півроку до заверешшння цього договору, по закону - він вже вважається припиненим", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Та в більшості вважають, що саме Рада мала поставити крапку у дружбі. Що, власне, нардепи і зробили. З четвертої спроби.

"Яка дружба може бути з інституцією державою, яка вбиває українських людей", - говорить Олег Березюк, народний депутат, "Самопоміч".

Єдине, що нардепи із запланованого не зробили - це не затвердили вибори в Отг в тих областях, де діє воєнний стан. За графіком, дільниці мали відчинитися 23 грудня. І президент був за вибори, та сесійна зала - проти.

"Ми як фракція прийняли рішення, що цей законопроект не може бути нами підтримано, оскільки ми друга найбільша фракція в українському парламенті - без нашої позиції жодне рішення не може бути прийнято", - говорить Леонід Ємець, народний депутат, "Народний фронт".

"Були зіровані строки по реєстарції кандидатів, були зірвані строки по створенню комісій, що можна робити - це призначати нові вибори уже після того, як воєнний стан на цих територіях буде припинено", - говорить Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина".

Ну і на додачу до питань безпекових та передвиборчих - дадали ще й бюджетні. Лише зараз депутати роздивилися, Що ухвалили - поспіхом вночі.

"Ми з'ясували декілька помилок. При перенесенні рішення комітету в таблицю, яка роздавалась під час голосування в залі - була допущена помилка і продовження дії норми 7% на ліки було відхилено, хоча було всіми підтримано", - говорить Ніна Южаніна, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

"Вночі узгоджували, і вийшло так, що з одного боку колонки таблиці враховано, але її не перенесли, там загубили кому, там загубили цифру і цей був уточнюючий законопроект. але без цих змін не працювали би ті зміни, які голосувались до податкового кодексу для прийняття бюджету", - говорить Оксана Продан, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

Зрештою нардепи таки виправили те, за що самі ж і голосували. І пішли на тижневу перерву. Залишивши будівлю під охороною.