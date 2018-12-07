Злочин, який показав справжній стан всієї державної системи. Цього тижня минув місяць з дня смерті Катерини Гандзюк. Убивці напали на неї ще в липні - облили сірчаною кислотою. До листопада Катерина боролася за життя, але на жаль загинула. І на жаль суспільству довелося примушувати державу до розслідування.

Що відомо про злочинців станом на сьогодні? Та кого слідство вважає ключовою фігурою? Давайте подивимось.

Хто замовив Катю Гандзюк? Минуло майже півроку після нападу, місяць від дня смерті... Відповіді немає досі. Принаймні, офіційної.

"Є такий термін ИБД - инициируя бурную деятельность. Ми бачимо багато шуму, ми бачимо багато іформаційних повідомлень, ми бачимо голосні заяви, ми бачимо роботу ТСК, але це не переходить в практичний результат", - говорить Віктор Таран, політолог, друг Катерини Гандзюк.

Чому немає результатів? І хто саботує розслідування? Парламентська тимчасова слідча комісія з'ясовує це уже кілька засідань поспіль.

"Дуже важливо скласти правильний пазл, як воно відбувалось насправді", - говорить Сергій Алєксєєв, народний депутат, заступник голови ТСК.

Аби зібрати всі елементи пазлу, депутати навіть у Херсон поїхали. А щоб з'ясувати якомога більше фактів частину свого засідання від загалу закрили.

"Робота саме в закритому режимі нам надала саме більше інформації. Ми тісно співпрацювали з правоохроними органами, з місцевими, з громадськими активістами, зі свідками", - говорить Сергій Алєксєєв.

Назасідали і напрацювали на низку резонансних заяв. Голова ТСК Борислав Береза навіть запропонував надзвичайний стан на Херсонщині запровадити. Мовляв, рівень корупції, криміналу і навіть сепаратизму зашкалює. Про що йдеться конкретно - депутати говорять побіжно. Більше обіцяють розповісти - керівництву держави. Все ж таки таємниця слідства.

"Було отримано велику кількість інформації, яка чесно кажучи, шокувала багатьох членів нашої ТСК. Ми вирішили діяти далі більш енергійно і рішуче. Зараз ми збираємось ініціювати зустріч з першими особами держави, щоб не просто інформацію їм озвучити, а щоб спитати як вони бачать наші подальші державні дії в контексті того, що ми там, в Херсоні, почули", - говорить Ігор Луценко народний депутат, член ТСК.

"Можна просто оббрехати людину, а потім задавати питання. - А що ви скажете? - А що говорити?" - говорить Андрій Гордєєв, голова Херсонської ОДА.

А це вже голова херсонської ОДА Андрій Гордєєв - відбивається від запитань журналістів після засідання. Всі звинувачення - називає надуманими й поспішними. І радить звернути увагу на інші можливі мотиви убивства Катерини Гандзюк. А не лише щодо лісу.

"Питання лісу виникло під час мітингу під херсонською ОДА. Причому мітинг був під темою захисту атошників, а коли атошники вийшли і кажуть, ми самі можемо себе захистити, виникло просто питання лісу. До того його не було. Тому це віртуальне придумане питання", - говорить Андрій Гордєєв.

Хоча саме це віртуальне питання - конфлікт навколо незаконної вирубки на Херсонщині - активісти називають реальною версією вбивства Катерини Гандзюк. Адже активістка виступала проти. І як виявилося, робила це занадто голосно.

"Вона активно протидіяла наступу російських сил, вона протидіяла місцевому феодалізму, коли місцевий чиновник разом з місцевими представниками зокрема Нацполіції, та бандюками, вони поробляли корупційні схеми, зокрема це питаннях Олешківського лісу", - говорить Віктор Таран, політолог, друг Катерини Гандзюк.

"З моєї точки зору, і з того, що ми почули і від активістів, і від правоохоронних органів, вся область, її керівництво, так чи інакше розуміють, що відбувається з видобутком лісу, з видобутком піску, що відбувається в акваторії, що відбувається з незаконною діяльністю по перевезеннях. В мене вже немає ніяких сумнівів у тому, що місцеве керівництво області так чи інакше причетне до тих подій, які стались сумних з Катериною Гандзюк", - вважає Мустафа Найєм народний депутат, член ТСК.

Так це чи ні зараз мають розбиратися на державному рівні. Бо все це виходить далеко за межі справи Катерини Гандзюк. А от що стосується розслідування то тут ситуація наступна. Нині є шість підозрюваних. Усі вони затримані і перебувають у СІЗО. Серед них - організатор, співучасники, виконавець і водій. А також ймовірний посередник між замовниками та виконавцями - уже екс-помічник нардепа Миколи Паламарчука - Ігор Павловський.

"Він чудово знає, хто є реальний замовник. От ми зараз хочемо почути від нього ці відповіді", - говорить Віктор Таран.

Тим часом у Генпрокуратурі анонсують нові арешти. І вже називають нові прізвища.

"Оголошено ще одну дуже важливу підозру громадянину Левіну, який відомий в кримінальному світі на прізвисько Москаль-молодший. Ця людина була засуджена разом з батьком, батько - довічно. А його син Левін до 15 років за організацію вбивств та розбійних нападів на території Херсонської області", - говорить Юрій Луценко Генеральний прокурор України.

Мовляв, цей чоловік ключова фігура у справі нібито він брав участь в організації нападу на Катерину. Щоправда, зараз він у бігах, за кордоном. Та в Генпрокуратурі певні - це їм не завадить.

"Обвинувачення було висунуто проти людини, яка вже декілька років виїхала з України і вона ховається, тому відповідно дуже важко шось довести. Тому ми не знаемо чи це дійсно реальний замовник чи це просто людина виїхала і на неї вішають всіх собак", - гвоорить Віктор Таран.

У Генпрокуратурі натякають, що вже знають - відповідь на головне питання "Хто замовив Катю Гандзюк?" Активісти теж твердять - замовник їм відомий. Тож тепер найцікавіше, чи назвуть вони одне прізвище. Бо саме від цього й залежить, чи будуть встановлені у цій справі істина та справедливість.