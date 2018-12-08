NASA опубликовало запись ветра на Марсе [ Редактировать ]
Специалисты Национального аэрокосмического агентства США (NASA) впервые опубликовали запись шума ветра на Марсе. Об этом сообщается на сайте NASA.
Сообщается, что 1 декабря 2018 года сейсмограф автоматической межпланетной станции InSight смог зафиксировать колебания, которыми был звук марсианского ветра. Его скорость составляла от 16 до 24 километров в час.
Главный исследователь InSight Брюс Банердт заявил, что запись этого звука было незапланированным.
"Но одной из задач, что занимается наша миссия, есть замеры движений на Марсе, поэтому это включает в себя движения, вызванные звуковыми волнами", - заявил Банердт.
Ученым пришлось провести обработку записанного звука, чтобы он мог быть доступным для проигрывания обычными устройствами, так как космический аппарат записывает низкочастотные звуки. По этой причине специалистам NASA пришлось увеличить частоту звука на две октавы.
Напомним, что в NASA показали самый опасный астероид.
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