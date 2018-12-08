Концерт закончился гибелью шести людей [ Редактировать ]
Как минимум шесть человек погибли в ночь на 8 декабря в результате давки на рэп-концерте в ночном клубе в городе Анкона на восточном побережье Италии, десятки пострадали. По данным спасателей, причиной давки мог стать распыленный в зале газовый баллончик, сообщает ВВС.
Итальянская газета Reppublica сообщает, что погибли пятеро подростков - два юноши и три девушки, а также женщина, пришедшая на концерт с дочерью.
Издание утверждает, что всего могли пострадать более ста человек, состояние 12 из них оценивается как крайне тяжелое. Итальянское информационное агентство ANSA тоже сообщает о 12 пострадавших в крайне тяжелом состоянии, но не приводит данных об общем количестве раненых.
Официального подтверждения этой информации пока нет. Местные спасатели в своем Twitter подтверждают, что пострадавших десятки, но ни точного количества, ни информации об их состоянии не приводят.
о свидетельствам очевидцев, с которыми поговорила газета Reppublica, давка в клубе Lanterna Azurra началась примерно в час ночи по местному времени (три часа ночи по Москве). В клубе было около тысячи человек, ждавших выступления популярного итальянского рэпера Sphere Ebbasta.
"Мы танцевали, ждали, когда выйдет Sphere Ebbasta, а потом почувствовали резкий запах. Мы побежали к пожарному выходу, но он оказался закрыт. Охрана велела нам возвращаться в зал", - цитирует издание слова одного из пострадавших.
На место происшествия прибыли спасатели из соседних городов. Всех пострадавших доставили в больницы.
Ранее мы сообщали, что самолет упал на центр для детей с аутизмом. Там тоже много погибших.
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