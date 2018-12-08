Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против расширения санкций в отношении России из-за инцидента в районе Керченского пролива. Об этом он заявил в ходе визита в Португалию, сообщает "Немецкая волна".



"Сейчас нужно думать о разрядке конфликта. Поэтому я считаю неверным говорить в настоящее время о новых санкциях", – отметил Маас.



Издание пишет, что страны Евросоюза на саммите, который пройдет 13–14 декабря, намерены рассмотреть вопрос о продлении санкций против России, которые были введены из-за аннексии Крыма, и их срок действия истекает 31 января. По данным "Немецкой волны", страны Балтии и Польша на саммите могут призвать к расширению санкций против Москвы.



"Я не вижу возможностей для консенсуса внутри ЕС относительно введения новых санкций", – отметил глава МИД Германии.



Германия сделает все, чтобы содействовать деэскалации конфликта, добавил Маас.

Ранее в Литве заявили о вводе санкций против России.