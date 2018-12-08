В Германии выступили против расширения антироссийских санкций [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против расширения санкций в отношении России из-за инцидента в районе Керченского пролива. Об этом он заявил в ходе визита в Португалию, сообщает "Немецкая волна".
"Сейчас нужно думать о разрядке конфликта. Поэтому я считаю неверным говорить в настоящее время о новых санкциях", – отметил Маас.
Издание пишет, что страны Евросоюза на саммите, который пройдет 13–14 декабря, намерены рассмотреть вопрос о продлении санкций против России, которые были введены из-за аннексии Крыма, и их срок действия истекает 31 января. По данным "Немецкой волны", страны Балтии и Польша на саммите могут призвать к расширению санкций против Москвы.
"Я не вижу возможностей для консенсуса внутри ЕС относительно введения новых санкций", – отметил глава МИД Германии.
Германия сделает все, чтобы содействовать деэскалации конфликта, добавил Маас.
Ранее в Литве заявили о вводе санкций против России.
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