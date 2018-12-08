Украинская певица Тина Кароль поделилась мыслями, что думает об опальных исполнительницах Светлане Лободе и Ани Лорак. Артистка считает, что несмотря на то, что эти певицы "изгнаны" из Украины, они имеют ошеломительный успех. Также Тина не берется их судить, так как не имеет на это право. По ее мнению, судачества об исполнителях - это периферийность. Об этом она рассказала в интервью "Обозревателю".

Кароль считает, что таланты на украинской сцене будут появляться.

"Что за глупости? Каждый выбрал свой путь. У них потрясающий успех, они любимы, нужны и гастролируют, выпускают песни. Каждый знает, что он делает. У всего есть причинно-следственная связь и я не Господь Бог, чтобы кого-то в чем-либо осуждать. Смотрите, какие у нас сегодня таланты появились. И будут появляться", - призналась Тина.

По мнению певицы, желчь и зависть ни к чему хорошему не ведут, а говорят только о периферийности.

"Вообще эти судачества - это такие глупости, такая периферийность. Вся эта злоба, желчность артистов по отношению друг к другу - это тоже периферийность. Дизлайки, чушь и оскорбления в комментариях - аналогично. Да похвалите вы лучше друг друга! Начните творить. Я люблю свою страну, мы поем, творим, стараемся сделать что-то значимое для поколений, для себя, потому что ничего другого я не умею. Вот и все, что я могу добавить по этой теме", - подытожила певица.

Ранее мы рассказывали, что Потап и Светлана Лобода высмеяли Тину Кароль.