Цены на мясо в Украине резко повысились [ Редактировать ]
Цены на мясо в Украине повысились. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Минагрополитики.
Несмотря на то, что за месяц стоимость курятины в опте подешевела на 1% до 45,2 грн за кг, стоимость свинины - на 4% до 74,4 грн за кг, в рознице мясо продолжает ощутимо дорожать.
Так, курятина подорожала - на 8% до 57,6 грн за кг, свинина - на 8% до 97,9 грн за кг, говядина - на 9% до 98 грн за кг.
"Оптово-отпускные цены - это те, которые получает первое звено посредников, производителей. Уровень роста розничных цен зависит как минимум от двух причин: количества цепей посредничества и торговой надбавки последнего посредника - супермаркета или магазина.
Чем длиннее цепь - тем больше будет розничная цена. Чем выше торговая надбавка - тем выше будет цена для конечного потребителя", - разъяснил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, сообщает УНН.
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