Робот "отправил" в больницу больше 50 человек [ Редактировать ]
Свыше 50 человек пострадали в результате инцидента с роботом на одном из складов Amazon в Нью-Джерси - он случайно проткнул баллон со спреем, который отпугивает медведей. 24 пострадавших были отправлены в близлежащие больницы из-за трудностей с дыханием. Один из сотрудников был подключен к аппарату искусственного дыхания и находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает gazeta.ru.
В состав медвежьего репеллента входит капсицин - это алколоид, содержащийся в различных видах стручкового перца. Он также является активным компонентом перцовых баллончиков, так как является раздражающим средством природного происхождения. Вдохнувшие спрей с капсицином сотрудники Amazon массово жаловались на резь в глазах, жжение в горле и затрудненное дыхание.
Изначально сообщалось, что причиной инцидента стал самопроизвольный разрыв баллона с репеллентом из-за падения, однако полиция установила, что причиной утечки спрея стал прокол - его сделал один из роботов, работающих на складе.
"Автомат случайно пробил баллон с медвежьим репеллентом объемом 260 мл, что привело к выбросу концентрированного капсицина", - говорится в сообщении полиции города Роббинсвиль, где и случилось происшествие.
Компания Amazon выпустила заявление, в котором подтвердила, что "поврежденный баллон с аэрозолем" стал причиной испарений на складе.
"Безопасность наших сотрудников является приоритетом компании, поэтому все работники были отправлены в безопасную зону, а пострадавшим была оказана необходимая помощь", - сообщил представитель компании.
Кроме того, он сообщил о том, что все госпитализированные, "скорее всего, будут отпущены домой в течение следующих 24 часов". Пока неясно, коснется ли его прогноз сотрудника, который находится в реанимации.
Ранее мы рассказывали о создании робота-ребенка.
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