Рыбак "выловил" в море $4 миллиона [ Редактировать ]
Рыбак на Маршалловых островах выловил 48 кг кокаина общей стоимостью в 4 миллиона долларов. Об этом сообщает RNZ.
По словам новозеландской радиостанции, на прошлой неделе местный рыбак обнаружил в своей сетке вместо рыбы - кучу пакетов с белым порошком, из-за которых обратился в полицию.
Местная полиция из-за отсутствия необходимого оборудования на местах обратилась в посольство США с просьбой направить компетентных сотрудников по борьбе с наркотиками для экспертизы.
На радиостанции отмечают, что подобный случай уже имел место в истории Новой Зеландии, когда в 2004 году к берегам архипелага прибило более сотни килограммов кокаина.
Больше количество людей ответственно относятся к веществам. Например, другая старушка и вовсе принесла свои наркотики на проверку.
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