Дочь миллионера пропала во время кругосветного путешествия [ Редактировать ]
Дочь британского миллионера Дэвида Миллана пропала в Новой Зеландии во время кругосветного путешествия. Об этом сообщает Metro.
22-летняя Грейс перестала выходить на связь в субботу, 1 декабря. По словам ее отца, девушка никогда не переставала слать сообщения семье.
"Она закидывала нас фотографиями из своей поездки и выходила на связь со мной, ее мамой или братьями каждый день", - рассказал отец Грейс на пресс-конференции в Окленде. "Прошла уже неделя, и мы очень переживаем за ее здоровье", - добавил он со слезами на глазах.
Исходя из расследования, проведенного полицейскими, последний раз Грейс Миллан была замечена с мужчиной в отеле CityLife в Окленде. Ее сопровождающего опознали и допросили, однако полиция так и не смогла выйти на след девушки и найти доказательств какого-либо насилия.
По словам Дэвида Миллана, Грейс начала свое путешествие с Перу и приехала в Новую Зеландию две недели назад. "Я очень прошу всех, кто видел Грейс, говорил с ней и контактировал в последние дни, поделиться с нами деталями, неважно, насколько незначительными они будут", - призвал Миллан.
Люди пропадают по всему миру. В Одессе, например, недавно пропал 15-летний мальчик.
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