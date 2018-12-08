В Киеве заметили летающую тарелку на эвакуаторе (фото) [ Редактировать ]
В Киеве, в районе станции метро "Почайна", был замечен странный объект, похожий на "летающую тарелку".
Интересно то, что "неопознанный летающий объект" перевозил эвакуатор. Также отмечается, что фотографии были сделаны в "час пик", сообщает u-news.com.
"Шутки шутками, но не каждый день можно увидеть НЛО, да еще и на эвакуаторе! Как утверждает свидетель, внутри "летающей тарелки" пребывал некто зеленый, похожий на гуманоида, но смартфон не позволил его заснять", - шутят пользователи соцсетей.
Ранее другое НЛО попало на видео.
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