Реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Ванатекс" в Украине отныне запрещена. Об этом сообщает Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

"В связи с поступлением сообщения от Европейского директората по качеству лекарственных средств (от 19.11.2018 № CEP_RZ_PH_2009-396-1151262) о приостановлении действия сертификата соответствия R1-CEP 2009-396-Rev 03 на субстанцию ​​валсартана, производства "Майлан Лабораториз Лимитед" Индия ("Mylan Laboratories Limited", India) .... запрещающий реализацию, хранение и применение серий 10815, 10116, 10816, 20317, 30317, 10317, 10717 лекарственного средства ВАНАТЕКС, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, по 14 таблеток в блистере, по 2 блистера в картонной коробке, производства Фармацевтический завод "ПОЛЬ ФАРМА "С. А., Польша, регистрационное удостоверение № UA / 12634/01/01 (произведенных из субстанции валсартана, производства" Майлан Лабораториз Лимитед", Индия, ("Mylan Laboratories Limited", India))", - говорится в сообщении.

Ранее под запрет попало другое известное лекарственное средство.