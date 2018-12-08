Мальчик подключил наушники к телефону и умер [ Редактировать ]
16-летний подросток из Малайзии умер из-за удара током после того, как подключил наушники к смартфону на зарядке. Об этом пишет Daily Mail.
Инцидент произошел в пригороде Рембау штата Негери-Сембилан. По сообщению матери, утром она увидела сына, лежащего на полу, и подумала, что он спит. Когда она вернулась с работы, то попыталась разбудить его, после чего вызвала врачей. Врачи обнаружили у него ожог на левом ухе и после вскрытия установили, что он умер в результате удара током.
Отмечается, что подросток лег спать с надетыми наушниками, которые были подключены к телефону на зарядке. Брат мальчика рассказал, что, когда касался телефона, почувствовал слабый удар током. Фотографии мальчика начали распространять в сети в качестве предупреждения опасности.
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