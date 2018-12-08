На негатив люди реагируют по-разному. Кто-то забывает все плохое, а кто-то начинает таить обиды и параллельно разрабатывает план мести. Астрологи выделяют 5 самых опасных знаков зодиака, которым лучше не переходить дорогу, сообщает cluber.

Пятое место - Близнецы

Близнецы входя в пятерку самых мстительных знаков, потому что не оставляют без внимания негатив, исходящий даже от близких людей. Им хочется показать, что их самолюбие задели, поэтому они пускают слухи о людях, которые им дороги.

Порою жестокость Близнецов не знает границ. Эти люди лишены сожаления, поэтому получают заслуженное пятое место. Мстят они не очень жестоко, но делают это очень скрытно, пока никто не видит. Фактически, вы можете и не узнать никогда о том, что вам отомстили Близнецы.

Четвертое место - Лев

Львы очень злопамятны, но месть их очень быстра и почти мгновенна. Львы почти не держат зла на человека, который доставил им проблем, однако, по своей силе их злопамятство превосходит любое другое. Со Львами в этом плане не сравнится, пожалуй, никто, поэтому, если у них есть возможность отомстить прямо здесь и сейчас, они ею воспользуются.

Делают они это словами или кулаками. Физическое насилие для них - не проблема. но лучше они сделают так, чтобы вы стали всеобщим посмешищем. Если отомстить сразу невозможно, они просто простят своего обидчика, но не сразу. Обиды будут лежать где-то в подкорке, где-то далеко, что не очень хорошо для здоровья и настроения, но улетучивается все очень быстро. Отчасти это происходит потому, что у Львов врагов много, а помнить о каждом из них - это уже привилегия, которую они не готовы обеспечивать недостойным. Уж слишком они самовлюбленные люди.

Третье место - Тельцы

Бронзовый призер нашего негативного рейтинга - яркий представитель знака земли. Тельцов распирает желание отомстить тому, кто с ними поступил не очень хорошо. Они мстят иногда слишком жестоко даже тем, кто им не сделал ничего из ряда вон выходящего. Что их губит, так это стремиельность возмездия и его непродуманность. Жертва сразу понимает, что их обидел тот самый человек, которому они ранее перешли дорогу. Мстят Тельцы крайне небрежно и даже смешно. Это заставляет людей терять к ним всякое уважение. Словом, они не умеют давать сдачи, но пытаются делать это всегда.

Тельцы не выносят, когда у них что-то не получается, поэтому они очень сильно переживают за любой провал, даже когда они не могут отомстить как следует. Им приносит огромное удовлетворение удачная месть, поэтому они и получают бронзу за свою стремительность и непродуманность.

Второе место - Дева

Девы получают заслуженное серебро, потому что мстят почти всем, кто их обижает. Отличительная особенность этих людей - доброе сердце, которое иногда становится злым. После акта возмездия Девы всегда жалеют о своем поступке, но делают это снова и снова. Второе место эти люди получают за невероятную продуманность своих действий и за особый творческий подход в процессе.

Не всегда этим людям доставляет удовольствие то, что они делают, но они воспринимают месть как единственное лекарство, как некий обязательный ритуал, от которого не уйти. Их разъедает обида, которая превращается в апатию и сожаление. Если вы перешли дорогу этому человеку, то вам лучше как можно быстрее извиниться, иначе придется оглядываться до конца ваших дней.

Первое место - Скорпионы

Эти люди - самые опасные из всех. Если бы мы поставили их на второе место, то они бы нам отомстили тоже, поэтому выбора просто не было. Но, шутки в сторону. Эти люди опасны как связка динамита, лежащая рядом с открытым огнем. Золотую медаль по злопамятству они получают из-за жестокости и неотступности. Скорпионы самые изощренные "мстители" на планете. Им в голову приходят жестокие планы, которые они не стесняются воплощать в жизнь.

Первое место Скорпионы забирают, еще и потому что вы становитесь их врагами навсегда, если вам удалось хоть как-то перейти им дорогу. Одним актом возмездия дело может не ограничиться. Даже если вы попросите прощения у них, то они не успокоятся. Злопамятство их не причиняет им особых проблем, потому что они так живут 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Самые ужасные привычки людей - злопамятство, зависть, стремление к ревности и собственничеству. Мы от них не можем избавиться, но если хотя бы немного постараемся снизить их влияние на нас, то жизнь наша преобразится в лучшую сторону.

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