Жительница Сиэтла поступила в медицинский центр после перенесенного приступа. Тогда еще она не понимала, в чем истинная причина головных болей. Врачи сделали ей компьютерную томографию, ведь были уверены, что у нее опухоль мозга. Однако, все оказалось не так просто, сообщает Рoliteka.

Вскоре медики решились на операцию, во время которой были просто шокированы увиденным. По словам главного хирурга Чарльза Коббса, его бригада хотела взять пробы тканей, однако увидела, что часть мозга уже превратилась в "кровавую кашу".

"Когда я оперировал эту женщину, участок ее мозга, размером с мяч для гольфа, был просто кровавой кашей. Эти амебы были повсюду, они просто ели клетки мозга. Мы не понимали, что происходит, но когда мы получили пробы ткани, то поняли в чем на самом деле была проблема", - объяснил Коббс.

В итоге 69-летняя женщина скончалась спустя месяц после операции. Как выяснилось, амеба попала в организм женщины через нос, когда она использовала специальный прибор для прочистки пазух.

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