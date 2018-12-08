Украинская разведка не раз фиксировала возле украинской границы и на территории аннексированного Крыма российские комплексы "Искандер", дальность поражения которых несет угрозу далеко за пределы Украины. Об этом в комментарии "5 канала" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, если Россия нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности – это ставит под угрозу безопасность большинства стран Европы.

"Если мы говорим даже теоретически: больше 500 км – это уже нарушение Договора. Оно говорит о том, что размещение таких комплексов вблизи границ Европы несет непосредственную прямую угрозу всей территории Европейских стран", – отмечает представитель ГУР.

Скибицкий привел пример пуска крылатой ракеты системы "Калибр", который "позволяет из акватории Черного моря покрывать пол-Европы".

"То есть, все страны восточной Европы – Словакия, Польша, Чехия, Болгария – находятся под прямым прицелом таких стратегических вооружений", - подчеркнул он.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.

Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

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