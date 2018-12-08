Библейская история о Содоме и Гоморре - городах, якобы стертых Богом с лица Земли за грехи их жителей, - могла быть основана на реальном историческом событии, сообщает УНИАН.



Судя по всему, почти четыре тысячелетия назад неподалеку от Мертвого моря произошел мощный взрыв метеорита, который мог уничтожить целые поселения и унести десятки тысяч жизней.



Взрыв произошел над территорией современной Иордании - сейчас там огромная круглая равнина диаметром около 25 км. К такому выводу пришли археологи, уже 13 лет ведущие раскопки в древнем городе Талль-эль-Хаммам, который некоторые ученые считают прообразом библейского Содома.



В Бронзовом веке Талль-эль-Хаммам был огромным процветающим городом и крупным административным центром. Его окружала 2,5-километровая защитная стена высотой до 15 м и толщиной до 30 м - с несколькими воротами и дозорными башнями. К моменту катастрофы эта территория была заселена уже более 2500 лет. Однако сразу несколько факторов указывают на то, что около 3700 лет назад город был почти мгновенно уничтожен мощной взрывной волной раскаленного воздуха.



Взрыв принес разрушения на территорию почти в 500 кв км, после чего она оставалась необитаемой на протяжении еще примерно семи веков.

Ранее археологи нашли город на дне моря.