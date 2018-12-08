Лучший альбом 2018 года (рейтинг) [ Редактировать ]
Лучшим альбомом 2018 года стала пластинка Reputation американской певицы Тейлор Свифт.
Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный авторитетным изданием Billboard.
Альбом вышел еще в конце 2017 года и моментально занял первую строчку в чарте Billboard и не покидал ее на протяжении четырех недель. За весь 2018 год Reputation так и не покинул топ-200.
Также в десятку вошли:
- Drake - Scorpion
- Post Malone - Beerbongs & Bentleys
- Саундтреки к фильму "Величайший шоумен"
- Ed Sheeran - ÷ (Divide)
- Cardi B - Invasion Of Privacy
- Travis Scott - ASTROWORLD
- Post Malone - Stoney
- XXXTENTACION - ?
- Migos - Culture II
Итоги подводят не только в музыке. Уже были названы лучшие актеры и лучшие сериалы 2018 года.
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