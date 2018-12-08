Лучшим альбомом 2018 года стала пластинка Reputation американской певицы Тейлор Свифт.

Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный авторитетным изданием Billboard.

Альбом вышел еще в конце 2017 года и моментально занял первую строчку в чарте Billboard и не покидал ее на протяжении четырех недель. За весь 2018 год Reputation так и не покинул топ-200.

Также в десятку вошли:

Drake - Scorpion

Post Malone - Beerbongs & Bentleys

Саундтреки к фильму "Величайший шоумен"

Ed Sheeran - ÷ (Divide)

Cardi B - Invasion Of Privacy

Travis Scott - ASTROWORLD

Post Malone - Stoney

XXXTENTACION - ?

Migos - Culture II

Итоги подводят не только в музыке. Уже были названы лучшие актеры и лучшие сериалы 2018 года.