Масштабное ДТП в Житомире: "скорая" и внедорожник врезались в дом (фото) [ Редактировать ]
В субботу, 8 декабря, в Житомире "скорая помощь" столкнулась с внедорожником. Столкновение произошло около 10:20 на перекрестке улиц Мазепы и Домбровского. В результате ДТП пострадало семеро людей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Предварительно известно, что автомобиль "скорой" двигался с включенными маячками по улице Мазепы и столкнулся с автомобилем Hyundai Santa Fe под управлением 40-летнего жителя пгт Романив. После этого оба автомобиля "влетели" в здание.
В результате аварии травмы получили семь человек - водитель и пассажиры транспортных средства. Они госпитализированы в больницы Житомира.
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