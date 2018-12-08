В Париже "желтые жилеты" начали устанавливать баррикады [ Редактировать ]
Протестующие в Париже "желтые жилеты" начали устанавливать на улицах города первые баррикады.
Для строительства барьера протестующие используют все, что видят вокруг: бетонные плиты, мусорные баки и даже деревья, сообщает Reuters.
Таким образом протестующие пытаются отгородиться от правоохранителей.
В Париж уже начали стягивать армию для подавления протестов.
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