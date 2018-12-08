У Франції планують запровадити надзвичайний стан

Розбиті вітрини, зачинені магазини та сотня поранених. У Франції вже третю суботу поспіль масштабні акції "жовтих жилетів". Люди не погоджуються зі збільшенням податку на пальне та дорожнечею життя в країні. Загалом на протести вийшло понад тридцять тисяч людей. Як пройшов "спекотний" день у Парижі?