8 декабря на улицах Парижа появились первые баррикады, весь город затянуло едким черным дымом. Так, французская столица выглядит из-за протестов "желтых жилетов".

Для своих баррикад протестующие используют мусорные баки, бетонные плиты и даже деревья. Таким образом они пытаются отгородиться от полицейских, информирует AFP.

К слову, их на улицах Париже около 8 тысяч. Это на 3 тысячи больше, чем во время протестных движений на предыдущей неделе.

Правоохранители уже использовали против "желтых жилетов" слезоточивый газ и водомет. Такой ответ протестующие получили при попытке свести баррикаду на авеню морсы, что неподалеку от Елисейских полей.

VIDEO: French riot police clash with #YellowVests protesters near the Champs-Elysees in Paris #GilletsJaunes pic.twitter.com/XTC4nNqvVP