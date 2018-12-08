8 декабря на улицах Парижа появились первые баррикады, весь город затянуло едким черным дымом. Так, французская столица выглядит из-за протестов "желтых жилетов".

Для своих баррикад протестующие используют мусорные баки, бетонные плиты и даже деревья. Таким образом они пытаются отгородиться от полицейских, информирует AFP.

К слову, их на улицах Париже около 8 тысяч. Это на 3 тысячи больше, чем во время протестных движений на предыдущей неделе.

Правоохранители уже использовали против "желтых жилетов" слезоточивый газ и водомет. Такой ответ протестующие получили при попытке свести баррикаду на авеню морсы, что неподалеку от Елисейских полей.

По официальной информации, по всей Франции участие в протестах принимает более 30 тысяч человек. Задержанных – более 700 человек. Непосредственно в Париже власти сообщают об около 2 тысяч протестующих "желтых жилетов". Премьер-министр Франции Эдуард Филипп ранее информировал о 481 задержанном. Арестованных пока – 361 человек.

Власти Франции обсуждали возможность введения режима чрезвычайного положения из-за протестных акции в Париже.