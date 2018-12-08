В Украине разбушевалась опасная инфекция [ Редактировать ]
За последнюю неделю в Украине диагностировали корь у двух тысяч людей. Медики забили тревогу, так как у взрослых это заболевание вызывает тяжелые последствия.
При этом многие сначала принимают опасную инфекцию за обычное ОРВИ и остаются лечиться дома.
Врачи предупреждают, что у взрослых заболевание продолжается гораздо сложнее. Корь может привести к слепоте, энцефалиту, пневмонии и даже смерти. Сначала симптомы кори напоминают ОРВИ: повышается температура тела, появляется кашель, болит горло и закладывает нос. Через три-четыре суток на лице, а дальше по всему телу появляется красная сыпь.
Отмечается, что вакцинироваться от кори можно и во взрослом возрасте - две прививки с интервалом в месяц. Однако если есть противопоказания, например, аллергия, следует предупредить об этом врача - уже он решит, можно вакцинироваться или нет.
Узнайте также, о 4 опасных мифа про корь.
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