Підписати указ про припинення дружби з Росією вже у понеділок пообіцяв Петро Порошенко. Крім того, глава держави підпише закон, про надання борцям за незалежність України у XX столітті статусу учасників бойових дій. Про це президент повідомив під час урочистостей з нагоди 150-річчя заснування товариства "Просвіта" у Львові.

"В припиненні нарешті дії договору про так звану дружбу з Росією. Відповідний закон я вніс до Верховної Ради, він також позавчора був проголосований і в понеділок мною буде підписаний.

Ми з вами спільно розуміємо що лише членство в ЄС та НАТО незворотно та остаточно гарантує нашу з вами незалежність від Росії. Але, нажаль, це чітко розуміють і наші вороги. І тому вони планують реванш на президентських і парламентських виборах. Для чого? - щоб заблокувати наш рух до Європи", - наголосив Петро Порошенко, президент України.