Курс України в Євросоюз гарантує незалежність від Росії - Петро Порошенко [ Редактировать ]
Підписати указ про припинення дружби з Росією вже у понеділок пообіцяв Петро Порошенко. Крім того, глава держави підпише закон, про надання борцям за незалежність України у XX столітті статусу учасників бойових дій. Про це президент повідомив під час урочистостей з нагоди 150-річчя заснування товариства "Просвіта" у Львові.
"В припиненні нарешті дії договору про так звану дружбу з Росією. Відповідний закон я вніс до Верховної Ради, він також позавчора був проголосований і в понеділок мною буде підписаний.
Ми з вами спільно розуміємо що лише членство в ЄС та НАТО незворотно та остаточно гарантує нашу з вами незалежність від Росії. Але, нажаль, це чітко розуміють і наші вороги. І тому вони планують реванш на президентських і парламентських виборах. Для чого? - щоб заблокувати наш рух до Європи", - наголосив Петро Порошенко, президент України.
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