У Запорізькій області без опалення можуть залишитись лікарні та школи. Через дії "Нафтогазу", який не дає компаніям-постачальникам блакитного палива. Як наслідок, страждають навіть ті, хто сумлінно сплачує комунальні послуги. Подробиці у нашому сюжеті.

"А чим нам грітися?! - А чим ви грієтесь? - Газом! - А якщо не буде газу? - То холодно. В кімнатах чим нам грітися? Ми ж замерзнемо!", - скаржаться учні школи-інтернату.

В цій школі-інтернаті для дітей сиріт, що у Молочаньску, право на тепло - відстояли. Газовиків просто не пустили до труби, яку ті хотіли перекрити.

"Тому я був дуже здивований, коли 27 листопада до мене надійшло повідомлення з "Запоріжгазу" про те, що з 1 грудня нам буде припинено газопостачання в зв'язку з тим, що немає лімітів по нашому закладу. Постачальник сказав, що він свою роботу виконав і немає жодних підстав для припинення нам газопостачання", - розповідає Віталій Агафонов, директор Молочанської школи-інтернату.

Зараз невеличка шкільна котельна працює. Діти з теплом та гарячою водою.

"Ми свою роботу і свої обов'язки виконали вчасно. Так само, як і наш постачальник. А де вже ці об'єми, як ця вся процедура, де вона "загубилася" - я вже не можу відповідати за дії інших людей", - стверджує Віталій Агафонов, директор Молочанської школи-інтернату.

А це вже Запоріжжя. Одна з найбільших дитячих лікарень України. І хоча опалення тут централізоване, своя газова котельна теж є. Для господарчих потреб. Проте її хотіли відключити з тієї ж причини - постачальник газу не отримав необхідного ліміту від "Укртрансгазу". Через це довелось терміново шукати нового постачальника.

"Инцидент связан с тем, что фирма-поставщик газа, как продукта, не смогла по каким-то причинам, которых мы даже не знаем, мы и разбираться не будем - не смогла выполнять свои договорные отношения", - розповідає Андрій Запорожченко, головний лікар дитячої лікарні № 5 м. Запоріжжя.

У компанії "Запоріжгаз", яка надає послуги з транспортування блакитного палива, кажуть - самі стали заручниками. Згідно з інструкціями, вони змушені перекривати газ.

"Являясь дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины" - "Укртрансгаз", подводит потребителей, скорее всего к тому, чтобы они переходили на других поставщиков. И таким поставщиков, возможно, может стать "Нафтогаз Украины". "Нафтогаз" именно этим и занимается сейчас - дискредитацией тех поставщиков, которые есть на сегодняшний день на рынке", - заявила Тетяна Бузовська, технічний директор ПАТ "Запоріжгаз".

Наразі, поки що школи та лікарні з теплом. Та хто вже завтра може залишитися без опалення - невідомо.