У Дніпрі 8-річний хлопчик отримав опіки під час медичної процедури. За 15 хвилин електрофорезу в нього на руці утворилися три рани. Медсестра виправдовується, мовляв, й гадки не має, як це могло статися. Каже, що опіки хлопець отримав не в лікарні. У ситуації розбиралась Олена Мендалюк.

8-річний Гліб показує рани на правій руці. Розповідає, два дні тому був у стоматологічній поліклініці. Проходив вже всьоме електрофорез. Саме на місці опіків йому прикріпили електрод.

"Вот эти вот ранки болели, пекли. Когда я сидел, они немного пощипывали, а потом меня как током ударило. Я как будто заснул и меня кто-то разбудил очень сильно", - розповідає Гліб Липський, постраждалий.

Коли хлопець прийшов додому, батьки помітили у нього на руці глибокі червоні рани.

"Мы уже только дома увидели глубину, при нормальном освещении. Конечно, пришли в шок, как ребенку все там выжигалось. Это просто не передаваемо", - нажахана Юлія Липська, мати Гліба.

Процедуру електрофорезу хлопчику проводила медсестра дитячої стоматології Наталія Сердюк. Вона пояснює, електрофорез - це пристрій, який за допомогою постійного електричного струму вводить в організм пацієнта іони лікарських речовин. Отримати від нього опіки не можливо, через електроди проходить електроенергія силою лише 0,05 сотих міліампер.

"Процедура электрофореза проводится - ложится на область зубов 2 электрода и правая рука. Я уже работаю 25 лет, но такого в моей практике не получалось. Не было такого", - стверджує Наталія Сердюк, медсестра Дніпропетровської дитячої стоматологічної поліклініки №2.

Мати постраждалого хлопчика нарікає на старе обладнання. Каже, коли до її сина були приєднанні електроди могла статися перенапруга. І дроти, замотані в ізоляційну стрічку, могли спричинити опік.

"Наших детей лечат просто на ужасном оборудовании. Какие бы не были медики профессионалы, с таким оборудованием - они будут только калечить наших детей. Поэтому, возможно у наших властей будет возможность профинансировать", - наголосила Юлія Липська, мати Гліба.

Проте керівництво дитячої стоматології категорично відкидає можливість поломки обладнання. Кажуть, воно не нове, однак щороку проходить перевірку.

"Раз в год все аппараты проверяются стандартизацией и метрологии (государственной проверки). Вот его поверяли 5-11-17 написали "годен". В связи с этим случаем, мы сегодня утром снова его отвезли, проверили. Написали "годен", - стверджує Тетяна Демішова, директор Дніпропетровської дитячої стоматологічної поліклініки №2.

Тож оновлювати обладнання у поліклініці не планують. Триває службова перевірка. Медсестрі оголосили догану і тимчасово відсторонили від роботи.