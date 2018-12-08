Децентралізація в дії: Україна вивчає європейський досвід Фінляндії - Сергій Рудик [ Редактировать ]
Децентралізація в дії. Щомісяця в Україні утворюються нові ОТГ. Розібратися в управлінні на місцях головам нових громад допомагають нардепи. Як нові принципи управління на місцях втілюють у життя, в матеріалі наших кореспондентів.
Пані Лідія - кандидат на посаду голови ОТГ в Черкаській області. До новоствореної громади увійде три селища з населенням понад 5 000 людей. В районі чимало проблемних інфраструктурних об'єктів, та жінка вже має план дій.
"Плануємо на стадіоні зробити комплекс - молодіжний, спортивний, і взагалі - молоді потрібно багато уваги приділяти. Може на базі наших існуючих Будників культури можна зробити спортивні секції щоб працювали такі молодіжні центри", - запевняє Лідія Зайва, кандидат на посаду голови Балаклеївської ОТГ.
На честь дня ОТГ до Києва з'їхалося декілька десятків таких, як Лідія - представників місцевих громад, селищних та міських депутатів. Більшість - члени "Партії зелених". З'їзд традиційно скликав народний депутат Сергій Рудик.
"Важко зрозуміти, чим живе сьогодні сільська громада, якщо ти з ними не спілкуєшся. Це спілкування має бути двостороннім. Народний депутат має там постійно бувати, ми маємо розуміти, що крім питання економіки виробництва, яке треба безперечно відновлювати - є ще й питання природи, які однозначно не мають бути на другому місці", - наголосив Сергій Рудик, народний депутат, "Партія зелених".
Поділитися європейським досвідом приїхав фінський депутат від "Партії зелених". Він на останніх тамтешніх президентських виборах посів друге місце.
"У Фінляндії 50% влади в ОТГ, та взагалі на місцях, мають "зелені". Також на майбутніх парламентських виборах ми плануємо увійти в трійку найпопулярніших партій - і це дуже важливо. В Європі роль "зелених" набагато більша, а ніж в Україні, нажаль. Ми постійно співпрацюємо із нашими українськими колегами. Вони активно виступають на міжнародних платформах і завжди презентують всі ваші проблеми", - зазначив Пекка Гаавісто, депутат фінського парламенту.
Аби втілити успішний європейський досвід українські зелені вирішили висунути свого кандидата в президенти - Сергія Рудика. Сам нардеп поки остаточно не підтверджує свою участь у виборах.
"28 вересня цього року "Партія зелених" зробила мені пропозицію стати їхнім кандидатом в президенти України. Я наразі тримаю інтригу і буду її тримати до кінця терміну, перед яким починається висування кандидатів у президенти", - заявив Сергій Рудик, народний депутат, "Партія зелених".
В планах "Партії зелених" - з візитом у відповідь навесні поїхати до Європи, аби презентувати власну програму відновлення екології в державі.
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